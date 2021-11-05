İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 5 Kasım Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 5 Kasım 2021 Cuma su kesintisi yaşanacak ilçeler...

5 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Beşiktaş: Ortaköy Mah,Ulus Mah[Ambarlıdere Mah],Nisbetiye Mah,Kuruçeşme Mah,Kültür Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy: Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer: Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.