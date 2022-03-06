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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2022 Pazar İSKİ kesinti sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 6 Mart 2022 Pazar sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 09:13
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2022 Pazar İSKİ kesinti sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 6 Mart 2022 Pazar su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    6 MART 2022 PAZAR İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    BAYRAMPAŞA

    Etkilenen Mahalleler : İsmet Paşa

    Başlama Tarihi : 05.03.2022 23:33

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA


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