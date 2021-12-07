İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 7 Aralık Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 7 Aralık 2021 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

7 ARALIK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Eyüpsultan: Çırçır Mah

Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Tuzla: Postahane Mah

Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.