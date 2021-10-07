İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 7 Ekim 2021 Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor .

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 7 Ekim 2021 Perşembe su kesintisi yaşanacak ilçeler...

7 EKİM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ataşehir: İçerenköy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

B.çekmece: Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah

Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kartal: Yakacık Yeni Mah,Çarşı Mah,Gümüşpınar Mah,Uğur Mumcu Mah

Çalışmanın tahmini olarak 08.10.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.