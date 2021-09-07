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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar İSKİ arıza sayfasından suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki 7 Eylül 2021 Salı hangi ilçelerde sular kesik? Sular ne zaman gelecek? İşte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 09:09
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 7 Eylül 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    7 EYLÜL 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    ARVAVUTKÖY

    Etkilenen Mahalleler: Hadımköy Mah

    Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Yenilemesi

    Başlama Tarihi: 07.09.2021 08:08

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    ŞİLE

    Etkilenen Mahalleler: Esenceli Mah

    Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Yenilemesi

    Başlama Tarihi: 06.09.2021 23:13

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1

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