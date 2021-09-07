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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 09:09
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 7 Eylül 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
7 EYLÜL 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ARVAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler: Hadımköy Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi: 07.09.2021 08:08
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ŞİLE
Etkilenen Mahalleler: Esenceli Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi: 06.09.2021 23:13
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.