İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Ocak 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Ocak 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 7 Ocak Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 7 Ocak Cuma 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

7 OCAK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy : Hadımköy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arnavutköy : Haraççı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beyoğlu : Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Müeyyetzade Mah,Tom Tom Mah,Şahkulu Mah,Ömer Avni Mah,Bereketzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Emekyemez Mah,Hacı Mimi Mah,Firuz Ağa Mah

Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



