İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İSKİ'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıklamasının ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak konusu oldu. Peki 8 Eylül 2021 Çarşamba hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 8 Eylül 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

8 EYLÜL 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy ilçesi: Hadımköy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beylikdüzü ilçesi: Adnan Kahveci Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Çatalca ilçesi: Kabakça Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar ilçesi: Güzeltepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.