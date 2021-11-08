İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 8 Kasım Pazartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 8 Kasım 2021 Pazartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

8 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy: Taşoluk Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Haraççı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beşiktaş: Akat Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

K.çekmece: Atakent Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kağıthane: Mehmet Akif Ersoy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Ümraniye: Tantavi Mah,Yamanevler Mah,Kazım Karabekir Mah,Atatürk Mah,Elmalıkent Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.