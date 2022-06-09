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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 09.06.2022 - 09:10
- Güncelleme : 09.06.2022 - 10:08
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 9 Haziran Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler: Tomtom Mah,Şahkulu Mah,Asmalı Mescit Mah,Cihangir Mah
Arıza Sebebi: 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama: Yay Meydanı Caddesi 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 09.06.2022 09:53
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Şişli
Etkilenen Mahalleler: Paşa Mah,Yayla Mah,İnönü Mah,Feriköy Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah
Arıza Sebebi: 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama: Yay Meydanı Caddesi 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 09.06.2022 09:53
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.