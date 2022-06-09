İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 9 Haziran Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 9 Haziran Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler: Tomtom Mah,Şahkulu Mah,Asmalı Mescit Mah,Cihangir Mah

Arıza Sebebi: 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama: Yay Meydanı Caddesi 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 09.06.2022 09:53

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şişli

Etkilenen Mahalleler: Paşa Mah,Yayla Mah,İnönü Mah,Feriköy Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah

Arıza Sebebi: 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama: Yay Meydanı Caddesi 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 09.06.2022 09:53

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.