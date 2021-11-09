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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 9 Kasım Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 14:07
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 9 Kasım 2021 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    9 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Arnavutköy: Nenehatun Mah,Yavuz Selim Mah,İslambey Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Kadıköy: Feneryolu Mah,Fenerbahçe Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Kağıthane: Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULA

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1

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