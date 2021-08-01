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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..
- Haber Merkezi
- 01.08.2021 - 10:52
İSKİ'den yayımlanan 1 Ağustos 2021 Pazar su kesinti listesine göre İstanbul'da bugün 4 ilçede planlı su kesintisi yaşanacak.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...
İSTANBUL 1 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler: Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah
Arıza Sebebi: 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2021 10:16
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler: Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi: 00 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 01.08.2021 09:33
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 01.08.2021 10:09
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler: Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 01.08.2021 09:48
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.