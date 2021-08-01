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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

    İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak ediliyor. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 10:52
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

    İSKİ'den yayımlanan 1 Ağustos 2021 Pazar su kesinti listesine göre İstanbul'da bugün 4 ilçede planlı su kesintisi yaşanacak.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...

    İSTANBUL 1 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

    BEYOĞLU

    Etkilenen Mahalleler: Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah
    Arıza Sebebi:  200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 01.08.2021 10:16
    Bitiş Tarihi:  Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    BEYKOZ

    Etkilenen Mahalleler: Gümüşsuyu Mah
    Arıza Sebebi: 00 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi: 01.08.2021 09:33
    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    BÜYÜKÇEKMECE

    Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet Mah
    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi: 01.08.2021 10:09
    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    BAŞAKŞEHİR

    Etkilenen Mahalleler: Bahçeşehir 2Kısım Mah
    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi: 01.08.2021 09:48
    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İstanbulda sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler.. #1

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