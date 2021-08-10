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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..
- Haber Merkezi
- 10.08.2021 - 09:08
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek?" yoğun bir şekilde araştırıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...
10 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BEŞİKTAŞ
Etkilenen mahalleler: Levazım Mah,Levent Mah,Kuruçeşme Mah,Kültür Mah,Ulus Mah[Ambarlıdere Mah],Yıldız Mah,Mecidiye Mah,Nisbetiye Mah,Konaklar Mah,Balmumcu Mah,Bebek Mah,Akat Mah,Arnavutköy Mah,Etiler Mah,Gayrettepe Mah,Cihannuma Mah,Dikilitaş Mah
Arıza sebebi: 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama tarihi: 10.08.2021 07:19
Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KAĞITHANE
Etkilenen mahalleler: Gültepe Mah
Arıza sebebi: 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama tarihi: 10.08.2021 07:19
Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
Etkilenen mahalleler: Rumeli Hisarı Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Baltalimanı Mah
Arıza sebebi: 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama tarihi: 10.08.2021 07:19
Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ŞİŞLİ
Etkilenen mahalleler: Harbiye Mah,Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Esentepe Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah
Arıza sebebi: 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama tarihi: 10.08.2021 07:19
Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.