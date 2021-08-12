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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ 12 Ağustos Perşembe planlı su kesintisi olan ilçeler...
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 08:59
stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek?" yoğun bir şekilde araştırıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...
12 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BEŞİKTAŞ
Etkilenen mahalleler: Yıldız Mah,Cihannuma Mah
Arıza sebebi: 250 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama tarihi: 12.08.2021 01:09
Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.