İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Temmuz 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Temmuz 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak edilmeye başlandı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa ve Anadolu yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?

B.çekmece içesi: Pınartepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beylikdüzü ilçesi: Gürpınar Mah,Dereağzı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Ümraniye ilçesi: Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir, Necip Fazıl, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.72021 tarihininde saat 18.00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.