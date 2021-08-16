Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak edilmeye başlandı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?