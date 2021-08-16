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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

    İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak edilmeye başlandı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 09:34
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...

    HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?

    Ataşehir: Barbaros Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Beylikdüzü: Yakuplu Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler.. #1

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