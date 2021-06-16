İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Haziran 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Haziran 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İstanbul'da 5 ilçede suların kesileceği açıklandı. Suları giden vatandaşlar, sular ne zaman gelir sorusunun yanıtını arıyor.

İstanbul'un bazı ilçeleri an itibariyle su kesintisi yaşıyor.

16 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelir? İstanbul'da su kesintisi ne zaman? Hangi ilçelerde, ne zaman sular kesilecek? İşte detaylar...

16 HAZİRAN İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

B.Çekmece: Dizdariye Mah,Fatih Mah,Pınartepe Mah,19 Mayıs Mah,Atatürk Mah,Cumhuriyet Mah:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy: Zühtüpaşa Mah,Fenerbahçe Mah

Başlama Tarihi :16.06.2021 09:05 – Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultangazi: Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah

Başlama Tarihi : 16.06.2021 08:26 – Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri: Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]

Başlama Tarihi : 16.06.2021 09:34 – Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri: Küçükkılıçlı Mah,Kurfallı Mah,Küçüksinekli Mah,Sinekli Mah,Seymen Mah,Kadıköy Mah,Bekirli Mah,Akören Mah,Büyükkılıçlı Mah,Gazitepe Mah,Fenerköy Mah

Başlama Tarihi : 16.06.2021 10:01 – Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar: Çengelköy Mah

Başlama Tarihi : 16.06.2021 08:46 – Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.