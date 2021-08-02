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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

    İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak edilmeye başlandı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 09:33
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa ve Anadolu yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...

    HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?

    Arnavutköy ilçesi: Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    B.çekmece ilçesi: Karaağaç Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Başakşehir ilçesi: Bahçeşehir 2Kısım Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Esenyurt ilçesi: Koza Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Çatalca ilçesi:Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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