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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ 24 Ağustos Salı planlı su kesintisi olan ilçeler...
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 08:57
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek?" yoğun bir şekilde araştırıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Ağustos Salı sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...
24 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ÇATALCA
Etkilenen mahalleler: Karamandere Mah.
Arıza sebebi: 100 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama tarihi: 23.08.2021 12.34
Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.