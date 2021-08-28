Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ 28 Ağustos 2021 Cumartesi planlı su kesintisi olan ilçeler...