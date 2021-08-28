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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

    İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ 28 Ağustos 2021 Cumartesi planlı su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 08:59
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 28 Ağustos 2021 Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    28 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    ARNAVUTKÖY

    Etkilenen Mahalleler: Mustafa Kemal Paşa Mah

    Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Deplase Çalışması

    Başlama Tarihi: 28.08.2021 08:41

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 28.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    ESENLER

    Etkilenen Mahalleler: Mimar Sinan Mah, Davutpaşa Mah

    Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 28.08.2021 05:38

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 28.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    EYÜPSULTAN

    Etkilenen Mahalleler: Güzeltepe Mah, Karadolap Mah, Çırçır Mah, Esentepe Mah, Akşemsettin Mah, Alibeyköy Mah, Emniyettepe Mah

    Arıza Sebebi: 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

    Açıklama: Kğıthane-Alibeyköy 400 Mm İsale Hattın Da Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi: 28.08.2021 01:28

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 28.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler.. #1

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