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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..
- Haber Merkezi
- 28.08.2021 - 08:59
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 28 Ağustos 2021 Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...
28 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler: Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi: 28.08.2021 08:41
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 28.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ESENLER
Etkilenen Mahalleler: Mimar Sinan Mah, Davutpaşa Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 28.08.2021 05:38
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 28.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler: Güzeltepe Mah, Karadolap Mah, Çırçır Mah, Esentepe Mah, Akşemsettin Mah, Alibeyköy Mah, Emniyettepe Mah
Arıza Sebebi: 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama: Kğıthane-Alibeyköy 400 Mm İsale Hattın Da Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 28.08.2021 01:28
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 28.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.