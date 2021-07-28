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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Temmuz 2021 su kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Temmuz 2021 su kesintisi olan ilçeler..
İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak edilmeye başlandı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 09:55
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...
HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?
Eyüpsultan ilçesi: Alibeyköy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Fatih ilçesi: Hacıkadın Mah
Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri ilçesi: Gümüşyaka Merkez Mah
Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.