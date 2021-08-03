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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

    İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak ediliyor. Peki 3 Ağustos İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 09:11
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı ilçelerde planlı su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...

    3 AĞUSTOS SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    BAHÇELİEVLER

    Etkilenen Mahalleler: Kocasinan Mahallesi

    Arıza sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama tarihi: 03.08.2021 02:56

    Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    SARIYER

    Etkilenen Mahalleler: Zekeriyaköy Mah,Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah

    Arıza sebebi: 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama tarihi: 02.08.2021 23:42

    Bitiş tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    BAĞCILAR

    Etkilenen Mahalleler: Barbaros Mahallesi

    Arıza sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama tarihi: 03.08.2021 08:53

    Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    SULTANBEYLİ

    Etkilenen Mahalleler: Adil Mahallesi

    Arıza sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama tarihi: 03.08.2021 09:00

    Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler.. #1

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