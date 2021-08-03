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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 09:11
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı ilçelerde planlı su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...
3 AĞUSTOS SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BAHÇELİEVLER
Etkilenen Mahalleler: Kocasinan Mahallesi
Arıza sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama tarihi: 03.08.2021 02:56
Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
Etkilenen Mahalleler: Zekeriyaköy Mah,Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah
Arıza sebebi: 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama tarihi: 02.08.2021 23:42
Bitiş tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler: Barbaros Mahallesi
Arıza sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama tarihi: 03.08.2021 08:53
Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler: Adil Mahallesi
Arıza sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama tarihi: 03.08.2021 09:00
Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.