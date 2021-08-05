İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak edilmeye başlandı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa ve Anadolu yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?

Arnavutköy ilçesi: Yassıören Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arnavutköy ilçesi: Karaburun Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bağcılar ilçesi: Fatih Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sancaktepe ilçesi: Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri ilçesi: Balaban Mah, Çanta Bld Mimar Sinan Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.