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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Temmuz 2021 su kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Temmuz 2021 su kesintisi olan ilçeler..
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 11:33
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa ve Anadolu yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...
HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?
Ataşehir ilçesi: Örnek Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bayrampaşa ilçesi: Muratpaşa Mah,Kocatepe Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Başakşehir ilçesi: Başak Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kadıköy ilçesi: Göztepe Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Pendik ilçesi: Orhangazi Mah,Fatih Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Tuzla ilçesi: İçmeler Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar ilçesi: Mehmet Akif Ersoy Mah,Ferah Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.