İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Temmuz 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Temmuz 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak edilmeye başlandı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa ve Anadolu yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?

Ataşehir ilçesi: Örnek Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bayrampaşa ilçesi: Muratpaşa Mah,Kocatepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Başakşehir ilçesi: Başak Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy ilçesi: Göztepe Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Pendik ilçesi: Orhangazi Mah,Fatih Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Tuzla ilçesi: İçmeler Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar ilçesi: Mehmet Akif Ersoy Mah,Ferah Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.