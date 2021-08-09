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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Ağustos 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak edilmeye başlandı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?