İstanbul'da suya zam mı geldi, ne kadar?

İstanbul'da suya zam mı geldi, ne kadar?

Son zamanlarda peş peşe gelen zamlar vatandaşların tepkisini çekerken, İstanbul'da ise suya zam geldi. Suya zam geldiğini duyan vatandaşlar, yapılan zammı merak etmeye başladı.

Son zamanlarda yaşanan zamlar vatandaşların canını sıkmaya başlarken, bu zamların ne zaman son bulacağı merak ediliyor.

Bu zamların ne zaman son bulacağı merak edilirken, suya zam yapılacağına dair detaylar gündeme gelmişti.

Bu detayların ardından zam oranları netleşti ve İstanbulluların canını bir hayli sıkacak olan haber geldi.

İstanbul'da suya zam gelmesinin ardından vatandaşlar, "İstanbul'da suya ne kadar zam geldi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İstanbul'da suya ne kadar zam geldi? İşte suya gelen zammın oranı...

İSTANBUL'DA SUYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurulda İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi görüşüldü. Görüşme sonucu İstanbul’da suya yüzde 29 oranında zam oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbullunun en çok kullandığı 0-15 metreküp birinci kademe konutlarda birim fiyat 8.33, 16 metreküp ve üzeri ikinci kademe konut birim fiyatı 12.51, iş yeri birim fiyatı 22.40 TL oldu. Öte yandan ücretsiz “İnsani Su Kullanım Hakkı” ile birinci kademe konut birim fiyatı faturaya 7.21 TL olarak yansıyacak.

İstanbul'da suya yapılan yüzde 29'luk zam sonrası 50 TL gelen bir faturanın yeni miktarı 14,50 TL'lik bir artışla 64,50 TL oldu. 100 TL'lik bir faturanın zamlı fiyatı ise 129 TL olarak belirlendi.