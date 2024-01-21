İstanbul'da taksi ücretlerine dayanamadı! Bulduğu yöntem şaşırttı Ödediği taksi ücretleri fazla gelen Nazlı Bülbül isimli genç kadın, Arnavutköy'de direksiyon başına geçti. 8 aydır bu mesleği yapan Bülbül, taksi durağında çalışarak işi öğrendi.

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İHA

İstanbul'da taksi ve taksici sorunu bitmiyor...

Müşteri beğenmeyen taksiciler, aracına aldığı müşterilere ise kötü davranıyor.

Üstelik tek sorun bu değil...

İstanbul'da taksi bulmanın zorluğunun yanında bir de ücretleri var.

Son zamanlarda artan taksi ücretlerinden dert yanan 24 yaşındaki Nazlı Bülbül, ilginç bir yönteme başvurdu.

Arnavutköy’de yaşayan Nazlı Bülbül, yaptığı yolculuklarda harcadığı fazla ücretler nedeniyle taksi şoförü oldu.

"Taksiye ödediğim para fazla gelmeye başladı"

Bülbül, birkaç ay ücretsiz bir şekilde taksi durağında çalışarak işi öğrendi.

Nazlı Bülbül, ''Daha önce özel sektörde çalışıyordum, işe gidiş gelişlerde çoğunlukla taksi kullanıyordum. Taksiye ödediğim para fazla gelmeye başladı.

Sadece taksi parasına çalıştığımı, Arnavutköy’de ise kadın taksici olmadığını fark ettim. Bu açığı kapatacağımı düşünerek bu sektöre girdim.'' dedi.

"8 ay bana araba verilmedi"

Nazlı Bülbül başta, kadın olduğu için meslekte zorluklarla karşılaşsa da şimdilerde herkesin desteğini aldığını belirterek şöyle konuştu:

Yaklaşık 8 ay kimse bana araba vermedi. Kadın olduğum için yapamayacağımı düşünenler çok var ama tabii bunlar beni yıldırmıyor. Özellikle de burada halk çok takdir ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)