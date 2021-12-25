İstanbul'da taksimetre zammı 2022: Kısa mesafe (indi bindi) ne kadar oldu?

İstanbul'da taksimetre zammı 2022: Kısa mesafe (indi bindi) ne kadar oldu?

İstanbul'da ulaşıma zam gelmesinin ardından "taksi fiyatları" merak konusu oldu. Kısa mesafe indi bindi ücreti ne kadar, kaç lira oldu? İstanbul'da taksi açılışı kaç TL? araştırılıyor.

İstanbul'da yeni yılda geçerli olacak ulaşım ücretleri belli oldu.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul'ta toplu taşıma, servis ve taksi ücretlerine zam yapılmasını talep etti. Talep UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'da ulaşıma yüzde 36 oranında zam yapıldı.

Böylece taksi fiyatları da 2022 yılında zamlı olacak. Taksi açılış ve kısa mesafe ücretleri, sıklıkla taksi kullanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki İstanbul'da taksiye ne kadar zam geldi? Taksi indi bindi ne kadar? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Zam öncesi taksimetre açılış ücreti 5,55 kuruştu.

Yüzde 36 zam talebinin kabul edilmesiyle taksi metre ücretleri açılış 5,55 kuruştan 7 liraya yükseldi.

İSTANBUL TAKSİ KISA MESAFE (İNDİ BİNDİ) NE KADAR 2022?

2021 yılınca yolculuk başına minimum ücret 14,50 TL olarak ödeniyordu. Zam akabinde 2022 yılı için kısa mesafe ücreti ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı..