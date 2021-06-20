Temizlik işçisi yapan babaya, mesai saatlerinde çocukları tarafından Babalar Günü sürprizi yapıldı. Çocukların babalarına hazırladığı video, reklam panosunda oynatıldı.

İstanbul Bağcılar'da temizlik işçiliğinde görevli Hüseyin Kemiksiz’e, çocukları tarafından Babalar Günü sürprizi hazırlandı.

Kemiksiz, Bağcılar Meydan’da çalışırken çocuklarının babalarına sevgilerini ifade ettiği video mesajlar reklam panosunda yayınlandı.

ÇOCUKLARINI GÖREN BABA, DUYGULANDI

Aynı anda 3 çocuğu, Zeynep, İrem ve Mustafa Talha ise ellerinde çiçeklerle babalarının yanına gidip, sarıldı.Hiçbir şeyden haberi olmayan baba Kemiksiz, videoyu izlerken hem şaşırdı hem de duygulandı.

Kemiksiz ve çocuklarının duygulandıran anları, bölgede bulunan belediye çalışanları tarafından kaydedildi.

İstanbul'da temizlik işçisi babaya, çocuklarından sürpriz VİDEO



















