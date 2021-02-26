Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul'da ticareti yasaklanan hayvan operasyonu

İstanbul'da ticareti yasaklanan hayvan operasyonu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ticareti yasaklanan çok sayıda hayvan ele geçirildi.