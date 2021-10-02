Toplu ulaşım araçlarıyla gezerek vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören sokak köpeğine Boji ismi verildi. Mikroçip takılan sevimli köpek, adım adım takip ediliyor.

Yağmurlu havada travmaya sığınmasının ardından ünlenen sevimli köpek, yolculardan ve sosyal medyadan yoğun ilgi görüyor.

Toplu ulaşım araçlarına binerek İstanbul'u turlayan kangal cinsi köpeğe 'Boji' ismi verildi.

İSMİNİ DEMİRYOLU TERMİNOLOJİSİNDEN ALIYOR

Gün içinde gezdiği yerleri takip etmek amacıyla kendisine mikroçip takılan Boji'nin, 29 durak gezdiği görüldü.

Adım adım takip edilen köpek, toplu ulaşım araçlarıyla en az 30 kilometre dolaştığı da belirlendi.

Kangal cinsi köpek ismini, her seferinde aynı bölgede uyuduğu metro ve metrobüslerde tekerleklerin hareketini sağlama anlamına gelen Boji'den alıyor.

İstanbul'un sevilen yolcusu Boji'ye mikroçip takıldı VİDEO

KURALLARA UYUYOR

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürülen sevimli köpeğe muayene sırasında GPS enjekte edildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattını sıkça tercih eden Boji, yalnızca Avrupa yakasında gezmiyor. Zaman zaman Anadolu yakasına da geçerek M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattını kullanıyor.

Seyahat sırasında sık sık dinlenen kangal cinsi köpeğin kurallara uyması da kendisine hayran bırakıyor. İnen yolcuları bekliyor ve trenin içine girmesinin ardından köşede uyuyarak yolculuk yapıyor.

"TÜM İSTANBUL'U GEZİYOR"

Metro İstanbul İşletme Müdürü Ömer Taşkara, Boji'yi takip ettiklerini belirtirken, "Boji, sakin ve huzurlu bir köpek. Aynı zamanda özgür ruhlu bir köpeğimiz. Boji'nin aç mı susuz mu oladuğunu kontrol edebilmek için trenlerimizde hangi bölgede olduğunu tespit edebilmek için bir çip taktırdık. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün uzman ekiplerinin detekleriyle birlikte bir çip taktırdık. Boji'yi anlık olarak takip edebiliyoruz. Müşteri İlişkiler Müdürlüğümüzün telefonunda uygulama var. Bu uygulama üzerinden Boji'yi takip edebiliyoruz. Günde hemen hemen tüm İstanbul'u geziyor. T4 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, M4 Kadıköy - Tavşantepe hattımızı belli aralıklarla kullanıyor" dedi.

"ANLIK OLARAK TAKİP EDİYORUZ"

Başına bir şey gelmesinden korktukları için mikroçip taktıklarını ifade eden Taşkara, "Şu an Boji uygulama üzerinden Göztepe durağında gözüküyor. Boji bugün Göztepe'den bindi Kartal'da indi. Kartal'dan tekrar binip Tavşantepe'ye gitti. Tavşantepe'de indi tekrar Tavşantepe'den Bostancı istasyonuna gitti. Az önce de aldığımız bilgiye göre Bostancı'dan binip Göztepe istasyonu civarında. Boji çok hızlı geziyor, başına bir şey gelmiş mi diye kontrol etmek amacıyla çipleri taktık. Uygulama telefona yüklü, en son baktığımızda Bostancı'da olduğunu anlık olarak takip edebiliyoruz. Uygulama tamamen Boji'ye özel Boji'yi takip amaçlı kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

YOLCULAR BOJİ'YE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Yolculardan Abdulkadir Yalçın, "Bence çok güzel. Metroya neşe katıyor. Yüzümüzü güldürüyor. Ben de ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Çok güzel bir uygulama. Köpek hiç huysuzlukta çıkarmıyor" dedi.

Mustafa Kaya is "Böyle uslu bir yolcumuz var yalnız maskesi yok. Sakin, temiz, ağır ağır yatıyor. Çok güzel bir uygulama umarım uzun ömürlü olur ve trenlerde gezer" dedi.





















