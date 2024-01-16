İstanbul'da trafik sorunu bitmek bilmiyor Yağışlı havanın etkisiyle birlikte sabah saatlerinde yoğunlaşan trafik vatandaşı illallah ettirirken, çalışanlar işlerine, öğrenciler ise okullarına geç kaldırlar.

AA

İstanbullu'nun trafik çilesi bitmiyor.

Havaların soğuması ve yağışların artması olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.

Bu bölgelerden biri de Türkiye'nin en kalabalık şehirlerden biri olan ve yoğun trafiğiyle nam salmış İstanbul oldu.

Trafik sorunu devam ediyor

Her geçen gün daha fazla artan trafik sorunu içinden çıkılmaz bir hal aldı.

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu soruna hala bir çözüm bulamadı.

Vatandaşlar mağdur oldu

Özellikle sabah yoğunlaşan trafik birçok vatandaşı zor durumda bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde toplu taşıma ile işe ve okula gitmeyen vatandaşlar trafik yoğunluğu sebebiyle geç kaldı.

Sabah saatlerinde trafik kilitlendi

Her yağmur yağışında daha fazla artan trafikte yine manzara değişmedi.

İBB'nin trafik yoğunluk haritasının verilerine göre sabah saatlerinde çok daha yüksek olan trafik yoğunluğu öğleden sonra yüzde 49 olarak ölçüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)