İHA
İstanbul'un trafik kaosunda her gün ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.
Başakşehir Ispartakule'de dün akşam saatlerinde 2 otomobil sürücüsü, trafikte beklemek istemedi.
Trafikten kaçmak için kaldırıma çıktılar
Sürücüler, kaldırıma çıkarak bir süre seyretti.
Ardından ana yola bağlanan sürücüler gözden kayboldu.
O anlar kamerada
O anları ise bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, sürücünün "Trafikte beklese en fazla 5 dakikasını alır. Trafik canavarları" diyerek tepki gösterdiği görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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