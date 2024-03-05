İstanbul'da trafikten kaçan sürücüler kaldırıma çıktı Başakşehir'de trafikte beklemek istemeyen 2 otomobil sürücüsü, kaldırıma çıkarak ilerlerken o anlar başka sürücüler tarafından görüntülendi.

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İHA

İstanbul'un trafik kaosunda her gün ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Başakşehir Ispartakule'de dün akşam saatlerinde 2 otomobil sürücüsü, trafikte beklemek istemedi.

Trafikten kaçmak için kaldırıma çıktılar

Sürücüler, kaldırıma çıkarak bir süre seyretti.

Ardından ana yola bağlanan sürücüler gözden kayboldu.

O anlar kamerada

O anları ise bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, sürücünün "Trafikte beklese en fazla 5 dakikasını alır. Trafik canavarları" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)