İstanbul'da tramvay durağında yoğunluk

Koronavirüs salgınının tekrar artmaya başladığı kentte tramvay durağında kaydedilen görüntüler, izleyenleri endişeye sevk etti.

Koronavirüs salgını kaynaklı vakalar Türkiye'de yeniden tırmanışa geçti.

Salgının İstanbul'daki seyriyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı." dedi.

"KALABALIĞA KARŞI ÇETİN SINAV VERECEĞİZ"

Bakan Koca, temaslı taramasını ve test sayısını artırdıklarını belirterek, "Maskenin önemi arttı. En çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin." açıklaması yaptı.

Salgınla mücadelede kritik bir döneme girilirken İstanbul'da bir kez daha endişelendiren görüntüler kaydedildi.

TRAMVAY DURAĞINDA YOĞUNLUK

Ensonhaber WhatsApp ihbar hattına gelen görüntülerde, Aksaray tramvay durağında tramvay bekleyen kalabalık gözler önüne serildi.

Vatandaşlar, tramvayların 10 dakikada bir hareket ettiğini belirterek, bu nedenle duraklarda yığılmaların yaşandığını ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının imkansız olduğuna dikkat çekti.

Aksaray'da tramvay durağında insan kalabalığı ViDEO