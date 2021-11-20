Tramvay koltuğunda fotoğraflanan dışkının kaynağının, toplu taşıma araçlarına binerek sosyal medyada fenomen haline gelen Boji isimli köpek olmadığı ortaya çıktı.

İstanbul'da bir süre önce vapurdan tramvaya, otobüsten metroya birçok toplu taşıma aracına binerek şehri dolaşan Boji isimli köpek sosyal medyada bir fenomene dönüşmüştü.

Toplu taşımada renkli görüntülere neden olan köpek, bir o kadar da tepki sebebi oldu.

Son olarak sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğrafla, köpeğin tramvay koltuğuna pislediği öne sürüldü.

Konu hakkında açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun bir de video paylaştı.

GERÇEK GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Ongun'un "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin." notuyla paylaştığı görüntülerde, bir adamın pantolonundan çıkardığı pisliğini koltuğa sürdüğü görülüyor.

İstanbul'da tramvaydaki dışkının kaynağı ortaya çıktı VİDEO