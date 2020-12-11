İstanbul'da tramvaylarda salgın döneminde endişelendiren kalabalık

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu tramvay duraklarında sosyal mesafe kuralını uygulamak imkansız hale geldi.

Koronavirüs salgını sürerken, İstanbul'daki toplu ulaşımda korkutan manzaralar kaydedildi.

Özellikle Aksaray'da onlarca vatandaşın, durakta sosyal mesafesiz bir şekilde tramvay beklediği görüldü. Halihazırda duraklara dolu gelen tramvaylarda kalabalık yaşandığı belirtildi.

'SEFER SAYILARI ARTIRILSIN' ÇAĞRISI

Tramvaydan inen Hikmet Hocaoğlu, "Pandemiden önce de böyleydi deniliyor. Fakat pandemiden önce böyle olması bir ölçü değil bizim için. Pandemiden önce ağızımızda maske yoktu, mesafeye dikkat etmiyorduk. Şu anda madem böyle ölçüler var buna uyumlu olarak sefer sayılarının muhakkak artırılması lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda zayıf kaldığını ve 16 milyon İstanbullunun sağlığını tehlikeye attığını görüyoruz." dedi.

"SOSYAL MESAFE YOKTU"

Eminönü'nden Aksaray'a tramvayla gelen Murtaza Demir, "Tramvaydan geliyorum, çok kalabalık, çok insan var. Sosyal mesafe falan yoktu. Eminönü'nden geldim, orası biraz kalabalık olduğu için çoğu tramvaydan çekindim." diye konuştu.

"KORKUDAN BİNMEMEYE ÇALIŞIYORUM

Tramvaya kalabalık olduğu için binmeyen bir kişi ise, "Ben tramvaya binmedim, çok kalabalık. Yürüyorum genelde, kalabalık olduğu için binmedim. Korkudan binmemeye çalışıp yürüyoruz." ifadelerini kullandı.