İstanbul’da olası büyük deprem sonrası tsunami olma ihtimaline karşın sahil şeridinde bulunan ilçelerde denize yakın kısımlara ‘Tsunami Tahliye Yolu’ tabelaları asıldı.

İstanbul’da beklenen büyük Marmara Depremi sonrasında olası bir tsunami tehlikesine karşılık belediye önlem aldı.

TAHLİYE TABELALARI ASILDI

Büyükçekmece başta olmak üzere denize kıyısı bulunan birçok ilçede, sahil kesimlerde ‘Tsunami Tahliye Yolu’ tabeleları asıldı.

Büyükçekmece’de de Mimar Sinan sahili hattında birçok noktaya aynı tabelalardan asıldığı görüldü.

İstanbul'da tsunami tahliye tabelaları asıldı VİDEO



"GEÇ BİLE KALINMIŞTI"

Tabelalar ile ilgili yorumda bulunan Aykut Çevik isimli bir vatandaş, “Çok güzel olmuş geç bile kalınmıştı. Buradan geçen vatandaşlarda böyle şeylere alışkın olmadığı için bize soruyorlar. Biz de yönlendiriyoruz. Biz de Allah korusun böyle bir durum olursa bu yukarı tarafa doğru koşulması gerektiği konusunda uyarıyoruz.” dedi.

Feyyaz Onay isimli bir vatandaş ise şaşkınlığını ifade ederek, “Devletimizden Allah razı olsun böyle imkanları sağlıyor. Okuma yazması olmayan bir kişi bile bunu görüp yukarı doğru koşmaya başlar Tsunami durumunda.” diye konuştu.



