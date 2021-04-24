İstanbul'da 'turist' gibi gezen yabancı uyruklu kişilere ceza yağdı

İstanbul'da turist olduğunu iddia ederek sokak kısıtlamasını ihlal eden yabancı uyruklu 10 kişiye ceza yağdı.

İstanbul Esenyurt'ta yabacı uyruklu 10 kişi turist olduklarını iddia ederek kısıtlamayı ihlal etti. İhbar alan polis ekipleri, ikametgah sorgulaması yaptığı 10 kişiye cezai işlem uyguladı.

OTURMA İZİNLERİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde yabancı uyruklu kişilerin, pasaportları alınarak oturma izinleri kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 10 kişinin oturma izni olup, ikametinin çevre ilçelerde kayıtlı olduğu belirlendi.

10 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 Türk'e de cezai kesildi.

POLİS 'TURİSTİM' YALANINI YEMEDİ

Yapılan kontrollerde bir kişi durdurularak kontrolleri yapıldı. İkametgahı Büyükçekmece'de bulunan ve oturma izni olan yabancı uyruklu kadına, polis ekipleri neden dışarıda olduğunu sordu. "Arkadaşıma para vermeye çıktım. Turistim. Kısıtlama olduğunu bilmiyordum" diyen kadına, polis ekipleri ceza kesti.



