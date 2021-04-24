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    İstanbul'da turistlerin Sultanahmet keyfi

    İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasında, turistler Sultanahmet'in keyfini çıkardı.
    • İHA
    • 24.04.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 15:34
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    İstanbul'da turistlerin Sultanahmet keyfi

    Koronvairüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının keyfini turistler sürüyor. Sultanahmet'te görüntülenen tursitler, tarihi mekanları gezip bol bol fotoğraf çektirdi.

    MEYDANLAR TURİSTLERE KALDI

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, meydanlar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Sultanahmet'in keyfini çıkardı.

    Bazı turistlerin Sultanahmet Meydanı’nda gezerken maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

    İstanbul da turistlerin Sultanahmet keyfi #1

    GÜNÜN TADINI ÇIKARDILAR

    Turistler Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii gibi tarihi mekanları ziyaret etti. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren turistler mısır ve dondurma yiyerek günün tadını çıkardı.

    Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Uygur Türkü Ömer Ali, güzel bir gün geçirdiğini ifade ederek, Ayasofya Camii’nde arkadaşıyla birlikte namaz kıldığını dile getirdi.

    İstanbul da turistlerin Sultanahmet keyfi #2

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