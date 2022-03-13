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    İstanbul'da turuncu alarm kalktı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını duyurdu.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 19:17
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    İstanbul'da turuncu alarm kalktı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son verilere göre, kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da turuncu alarm kalktı.

    İl genelinde yarın hava parçalı bulutlu olacak.

    "TURUNCU ALARM KALKTI"

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul'da turuncu alarm kalktı. Yarın il geneli; 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerine yer verdi.

    İstanbul da turuncu alarm kalktı #1

    5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

    İstanbul da turuncu alarm kalktı #2

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    İstanbul da turuncu alarm kalktı #4

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