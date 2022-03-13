İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son verilere göre, kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da turuncu alarm kalktı.

İl genelinde yarın hava parçalı bulutlu olacak.

"TURUNCU ALARM KALKTI"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul'da turuncu alarm kalktı. Yarın il geneli; 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerine yer verdi.

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