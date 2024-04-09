İstanbul’da ucuz baklava kuyruğu Şirinevler’de bayram nedeniyle ucuz baklava yemek isteyen vatandaşlar, baklava alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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İHA

İstanbul’da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle baklava almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Şirinevler’de de ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar, 1 saat boyunca kuyruk bekledi.

Cevizli baklavanın kilosu 84 TL, Fıstıklı baklavanın kilosu ise 155 TL'ye satılıyor.

"Fiyatları piyasaya göre uygun"

Ucuz baklava almak için bekleyen Zeki Ateş, “Baklava alabilmek için 1,5 saat oldu hala bekliyoruz. Fiyatları piyasaya göre uygun olduğundan dolayı biz de buradan alıyoruz” diye konuştu.

"Burada beklemeye değiyor"

Baklava sırasında bekleyen Mehmet Aslantaş, “Ben de 1 saattir sırada bekliyorum. Fiyatlar dışarıya göre gerçekten çok uygun. Dışarıda satılan baklavanın 3’te biri fiyatına burada baklava satılıyor. Cevizli baklavanın kilosu piyasada 300 TL’den aşağı yok. Burada kilosu 84 TL, burada beklemeye değiyor” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)