İstanbul'da ulaşıma zam mı geldi? Ulaşıma ne kadar zam geldi?

İstanbul'da ulaşıma zam mı geldi? Ulaşıma ne kadar zam geldi?

İstanbul'da yaşayan ve toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, zam haberiyle şoke oldu. Bunun akabinde, "İstanbul'da ulaşıma zam mı geldi? Ulaşıma ne kadar zam geldi?" sorusu araştırılmaya başlandı.

İstanbul'da otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar, gelen zam haberleriyle şoke oldu.

İstanbulkart bedellerine yapılan zamın detayları belli olmaya başlarken, Şubat ayında yapılan zam yeniden gündeme geldi.

İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, şubat ayında da İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam yapmıştı.

Buna göre; Anonim İstanbulkart yüzde 92 artışla 13 liradan 25 liraya, öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli Kart ile Ücretsiz Kart ve Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya çıkarılmıştı.

Bu ücretlerin ardından İstanbulkart bedellerine gelen zamma sinirlenen vatandaşlar, yüzde kaç zam yapıldığını öğrenmek istiyor.

Bu kapsamda, "İstanbul'da ulaşıma zam mı geldi? Ulaşıma ne kadar zam geldi?" sorusu arama motorlarına yazılmaya başlandı.

Peki,İstanbul'da ulaşıma zam mı geldi? Ulaşıma ne kadar zam geldi? İşte yanıtı...

İstanbul'da ulaşıma zam mı geldi? Ulaşıma ne kadar zam geldi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bugünden itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre, "Anonim İstanbulkart" bedeli 25 liradan 50 liraya yükselerek yüzde 100 artmış oldu.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri, yaklaşık yüzde 72 zamla 35 liradan 60 liraya yükseldi.

Denetim Kartı 50 liradan 75 liraya, Ada Sakini Kartı 35 liradan 60 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 40 liradan 60 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 35 liradan 60 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 50 liradan 75 liraya çıkarıldı. Zamlı fiyat tarifesi İstanbulkart'ın internet sitesine eklendi.