İstanbul'da vatandaşlar, seyyar satıcının yardımına koştu

Seyyar satıcının dökülen domateslerini kaldıran vatandaşların görüntüleri büyük beğeni topladı.

İstanbul Kadıköy'de, Sahrayıcedid Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen ufak çaplı kazada seyyar domates satıcısının arabası yan yattı.

Seyyar domates satıcısının el arabasına bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan el arabasındaki domatesler yola döküldü.

HEP BİRLİKTE DOMATESLERİ TOPLADILAR

Kilolarca domatesin döküldüğünü gören otobüs ve dolmuş durağında bekleyen vatandaşlar ile taksi durağı esnafı, domatesleri toplamak için seferber oldu.

Bir süre tek şeritten trafiğin akışı kesilirken, vatandaşlar hep birlikte domatesleri kasalara yerleştirdi.

Domatesleri yola savrulan seyyar satıcıya vatandaşlar yardım etti ViDEO