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    İstanbul'da yağış sonrası gökkuşağı

    İstanbul'da akşam üstü ortaya çıkan gökkuşağı, martılarla birlikte güzel görüntü oluşturdu.
    • 05.10.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 18:00
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    İstanbul'da yağış sonrası gökkuşağı

    İstanbul'da sıcaklıklar yerini serin havaya bıraktı..

    Yaz boyunca bunaltıcı sıcaklıklarının yaşandığı Megakent'te, sonbahar itibarıyla aşırı soğuklar etkili olmaya başladı.

    Sıcaklıkların 20 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan hafif yağmur, sabah saatlerinden de etkili oldu.

    Gökkuşağı mest etti

    Akşam üzeri ise, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı görenleri mest etti.

    İstanbul da yağış sonrası gökkuşağı #1

    İstanbul da yağış sonrası gökkuşağı #2

    İstanbul da yağış sonrası gökkuşağı #3


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