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    İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu

    İstanbul'da öğleden sonra aralıklarla devam eden sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'ne kadar yükseldi.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 18:49
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 19:40
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    İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamasında İstanbul'da kuvvetli sağanağın etkili olacağını duyurmuştu.

    Beklenen yağıi, öğleden sonra başlayarak Anadolu Yakası'nda etkisini gösterdi.

    Maltepe D-100 Karayolu'nda yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

    YOĞUNLUK YÜZDE 80 OLDU

    İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

    İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu VİDEO

    İstanbul da yağış sonrası trafik yoğunluğu #1

    İstanbul da yağış sonrası trafik yoğunluğu #2

    İstanbul da yağış sonrası trafik yoğunluğu #3

    İstanbul da yağış sonrası trafik yoğunluğu #4


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