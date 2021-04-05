İstanbul'da yağmur etkili oluyor: Trafik erken başladı

Gecenin ilk saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, haftanın ilk iş gününde yine trafiği yoğun hale getirdi. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 07.25 itibarıyla yüzde 55'i geçti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sabah saat 05.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Özellikle hafta sonunu tamamen kapalı geçiren illerden olan İstanbul’da günün ilk ışıkları ile yola koyulanlar, Meteoroloji tarafından günler öncesinden uyarısı yapılan sağanak yağışla karşılaştı.

Kent genelinde gecenin ilk saatlerinde başlayan sağanak yağış, şiddetini ilerleyen saatlerde artırdı.

TRAFİK ERKEN BAŞLADI

Ufak çaplı su birikintilerine de neden olan yağış, trafikte de yoğunluğun erken başlamasına neden oldu.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddeleri tıklım tıklım doldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi.

YÜZDE 74'Ü GÖRDÜ

FSM'de Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu yönde de yoğunluk yaşanıyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 74 olarak ölçüldü.