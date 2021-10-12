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İstanbul'da yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı

İstanbul'da yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı

Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan yağmur sonrası İstanbul'da tavanı akan bir metrobüs, yolcular tarafından görüntülendi.