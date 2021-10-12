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    İstanbul'da yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı

    Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan yağmur sonrası İstanbul'da tavanı akan bir metrobüs, yolcular tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 12.10.2021 - 22:23
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 00:12
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    İstanbul'da yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı

    Akşam saatlerinde İstanbul'da aralıklarla yağmur etkili oldu. Yağış sonrası bir metrobüsten çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

    METROBÜSÜN TAVANINDAN SU AKTI

    Yağan yağmur sonrasında bir metrobüsün tavanından su aktı. Tavandan su akması yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı VİDEO

    İstanbul da yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı #1

    İstanbul da yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı #2

    İstanbul da yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı #3

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