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- İstanbul'da yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı
İstanbul'da yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı
Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan yağmur sonrası İstanbul'da tavanı akan bir metrobüs, yolcular tarafından görüntülendi.
- DHA
- 12.10.2021 - 22:23
- Güncelleme : 13.10.2021 - 00:12
Akşam saatlerinde İstanbul'da aralıklarla yağmur etkili oldu. Yağış sonrası bir metrobüsten çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
METROBÜSÜN TAVANINDAN SU AKTI
Yağan yağmur sonrasında bir metrobüsün tavanından su aktı. Tavandan su akması yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı VİDEO