İstanbul'da yağmur, trafiği olumsuz etkiledi

Yağmurlu bir güne uyanan İstanbullular, güne yüzde 72'leri gören trafik yoğunluğuyla başladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmurlu hava etkili oldu.

Zorlu hava şartları nedeniyle toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İşlerine ve okullarına gitmek için Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay Durağı ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler vatandaşlar zaman zaman zorlandı.

YOĞUNLUK YÜZDE 72'Yİ GÖRDÜ

D-100 karayolunun her iki yönünde de araç yoğunluğu yaşandığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla yüzde 72'e ulaştı.

























