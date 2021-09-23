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    İstanbul'da yağmur yağdı, trafik allak bullak oldu

    Bazı bölgelerde etkili olan yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
    • DHA
    • 23.09.2021 - 08:27
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 08:46
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    İstanbul'da yağmur yağdı, trafik allak bullak oldu

    İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

    Bu nedenle kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu.

    KÖPRÜLER TIKALI

    Anadolu Yakası'nda D-100 Kara Yolunda her iki istikamette de Göztepe ile Kartal arasında, TEM otoyolunda Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu oluştu.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yönünde ve bağlantı yollarında trafik yoğun olarak ilerliyor.

    AVRUPA YAKASI KİLİT

    Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu Mahmutbey gişeleri, O-3 bağlantı yolu, Metris kavşağı ve Seyrantepe, D-100 Kara Yolu Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Şirinevler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Zincirlikuyu mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Sahil yolunda ise Ataköy, Dolmabahçe, Ortaköy arterlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71

    Yenibosna, Şirinevler, Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy metrobüs duraklarında ise yolcu yoğunluğu olduğu görüldü.

    İBB Trafik uygulamasına göre 08.30 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

    İstanbul da yağmur yağdı, trafik allak bullak oldu #1

    İstanbul da yağmur yağdı, trafik allak bullak oldu #2

    İstanbul da yağmur yağdı, trafik allak bullak oldu #3

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