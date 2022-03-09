İstanbul'da yarın bankalar açık mı? 10 Mart Perşembe banka çalışma saatleri

Kar nedeniyle birçok kurum tatil edilirken bankada işi olan vatandaşlar, "10 Mart Perşembe bankalar açık mı" merak ediyor. Peki yarın bankalar açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli tedbirler alındı.

Aybars fırtınası altına girecek olan megakentte okullar tatil edildi, kuryeler yasaklandı, AVM çalışma saatleri değişti.

Kamu kurumlarında ise idari tatil ilan edildi.

Bankaya gidecek olan vatandaşlar ise "bankalar açık mı, kapalı mı" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, yarın bankalar açık mı, 10 Mart Perşembe bankalar kaça kadar açık? İşte ayrıntılar...

10 MART PERŞEMBE BANKALAR AÇIK MI?

İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle uygulanacak olan kararlara ilişkin bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 10 Mart Perşembe günü idari izinli olduğu belirtildi.

Vatandaşlar ise kar yağışı sebebiyle bankaların açık olup olmayacağını merak ediyor.

Yarın yani 10 Mart Perşembe günü bankalar normal mesai saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar geneli itibari ile 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermekte fakat şubelerde saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor.