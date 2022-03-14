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    İstanbul'da yaşayan bir kişi Tuzla OSB'de snowboard yaptı

    İstanbul Tuzla'da yaşayan Orhan Eşkili, karın tadını snowboard yaparak çıkardı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.03.2022 - 00:04
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 00:09
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    İstanbul'da yaşayan bir kişi Tuzla OSB'de snowboard yaptı

    İstanbul, karlı ve soğuk havanın etkisiyle adeta buz kesti.

    İstanbul sokakları yoğun yağışların ardından karla kaplandı. Buz tutan yollar nedeniyle sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

    Ancak bunu eğlenceye dönüştürenler de oldu.

    ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE SNOWBOARD YAPTI

    Tuzla'da yaşayan Orhan Eşkili isimli kişi, snowboard tahtasını alıp Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti.

    Eşkili, kar nedeniyle trafiğe kapatılan Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde snowboard yaptı.

    Eşkili'nin arkadaşı, o anları kameraya kaydetti.

    İstanbul'da karın tadını snowboard yaparak çıkardı VİDEO

    İstanbul da yaşayan bir kişi Tuzla OSB de snowboard yaptı #1


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